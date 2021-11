Will Smith buscó a experta en sexo tántrico y drogas tras un duro rechazo de Jada

Ciudad de México.- El actor Will Smith compartió que pasó por una complicada situación después de haber preparado una fiesta para el cumpleaños número 40 de su esposa Jada Pinkett Smith, pues al finalizar esta le rechazó.

Will reveló que se sentía como ''el marido perfecto'' después de planear semejante celebración de tres días en la que incluía caminatas, golf, una cena y un paseo lleno de fotos de su esposa, pero Pinkett tenía una vibra distinta, por lo que se canceló el resto del festejo a la primera noche, definiéndo Jada como ''la demostración de ego más repugnante que he visto en mi vida''.

Acorde a lo que dijo New York Post, Will compartió sus nuevas memorias que, ante esta declaración, su esposa no le dijo nada y continuó en silencio el resto del viaje, así como el vuelo a casa y durante los próximos días. Entonces el actor expresió:

Me retiro. Me retiro de tratar de hacerte feliz ... renuncio, tú vas a hacer tú vida, y yo voy a ir por la mía”

Y eso es lo que hicieron.

¿Qué hizo Will para calmar su dolor?

A causa del dolor que le provocaría dicha situación, el actor trató de encontrar respuestas y ayuda a través de psicofármacos e incluso un experto en sexo tántrico, donde develó lo que lo haría realmente feliz que es un harén.

En ese momento Smith encontró la ayahuasca, un té psicotrópico, en 14 momentos diferentes, y durante ocho de esas experiencias extracorporales, compartió un encuentro con una entidad a la que llamó “madre”. La cual describió como una “mujer invisible” detrás de él.

También dijo que tuvo una revelación mientras estaba allí. “Si soy así de hermoso, no necesito las películas número uno para sentirme bien conmigo mismo. Si soy así de hermoso, no necesito récords de éxitos para sentirme digno de ser amado. Si soy así de hermoso, no necesito que Jada ni nadie más me valide”, expresó sobre lo que sintió en ese momento.

Sexualidad tántrica

Durante su exploración de la iluminación sobre sí mismo y su camino hacia la felicidad, también escribió sobre la búsqueda de una experta en sexualidad tántrica, Michaela Boehm, quien inmediatamente le preguntó qué lo haría feliz.

“Tendría un harén”, le respondió. A lo que ella le replicó: “Mire, usted es Will ‘Effin’ Smith. Es una de las personas más ricas y queridas del mundo. Si no puedes tener la vida que deseas, el resto de nosotros estamos jodidos”.

Acto seguido, el artista comenzó a nombrar a algunas de las mujeres de ensueño con las que tendría una relación, incluidas Misty Copeland y Halle Berry. Pero Boehm lo empujó a ir más allá, e incluso le mostró videos de varias mujeres influyentes de todo el mundo para ayudarlo a aumentar la población de su harén a 25 (Smith no las nombra a todas).

Cabe señalar que todo esto sucedió durante una separación de Jada, ya que finalmente se reconciliaron, pero han sugerido en algunas entrevistas que disfrutan de una iteración diferente de su matrimonio, que podría ya no ser exclusivamente monógamo.