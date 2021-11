Will Smith grabó un video desde el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo

DUBÁI.- El actor Will Smith se ha mostrado bastante dedicado a superarse a sí mismo desde que inició su programa en Youtube "Best Shape of my life" (La mejor forma de mi vida), y durante el segundo episodio explicó que se propuso llegar al punto más alto del famoso rascacielos en Dubái.

El también rapero conocido por su participación en "El príncipe de Bel-Air" se mostró bastante decepcionado luego de mostrar su verdadero físico hace unos meses, y admitió que se sentía descuidado por haber aumentado de peso luego de estar 'en forma' durante toda su vida, por lo que su meta de llegar a la cima del Burj Khalifa fue el comienzo de su proceso por mejorar físicamente.

Para documentar todo el proceso, Will Smith publicó la llegada al edificio y todo el recorrido que hizo hasta llegar a la cima de la estructura que mide 828 metros de altura y tiene 160 pisos. Un dron lo acompañó para las tomas desde el punto más alto en el que estuvo el actor.

El video de Youtube cautivó a todos sus seguidores por estar lleno de momentos tan íntimos y divertidos que también muestran un lado más vulnerable de la celebridad de Hollywood, quien está comprometido a recuperar su estado físico más adecuado para mejorar su salud y lucir mejor.

Como era de esperarse, el clip se viralizó a pocas horas de publicarse y los comentarios destacaron por expresar su admiración hacia el protagonista de "Hombres de Negro", a quien dedicaron varios mensajes de cariño y respeto.

"Will me ha motivado a convertirme en la mejor versión de mí mismo física y mentalmente", "No te aprecio por tu apariencia, sino por la forma en la que cuidas de ti mismo y el modelo a seguir que eres y siempre has sido para mí", "Gracias por esta serie, continúas inspirándome desde hace mucho tiempo. Realmente cambiaste mi vida para bien", fueron tan solo algunos de los comentarios en Youtube.

A tan solo un día de subirse, "My Secret Shame" ha logrado acumular medio millón de visitas y más de 28 mil Me gusta por parte de los usuarios de la plataforma.

Y como si no fuera suficiente su gran hazaña, el actor también decidió sumergirse en la piscina más profunda del mundo durante su visita a Dubái, la cual es de 60 metros de profundidad y cuenta con un sistema de filtrado que renueva el agua cada seis horas, lo que garantiza la seguridad de los buceadores.

Se trata de la Deep Dive Dubai, que necesita 14 millones de litros de agua para llenarse y equivale a seis piscinas olímpicas: “Esto le da un nuevo significado a la parte más profunda de una piscina. Es una locura”, expresó Smith.