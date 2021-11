Will Smith al borde del llanto confiesa que pensó en suicidarse

El actor Will Smith, en la serie “Best Shape of My Life” abrió su corazón y relato las partes más obscuras de su vida, mismas que le hicieron pensar en la muerte.

Will Smith lanzó el primer tráiler de la miniserie original de YouTube que se enfoca en mejorar su condición física y donde además enfrentará sus tendencias suicidas y la relación que esto tuvo con los trastornos mentales que padeció.

Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida físicamente, pero mentalmente, estaba en otro lugar. Acabé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí”, explicó el artista sobre la producción que se estrenará el próximo 8 de noviembre.

En una parte del clip, el también productor se refiere a su pasado familiar, incluida su esposa, Jada Pinkett Smith, y sus hijos, Jaden, de 23 años, y Willow, de 21.

Y sin especificarse el momento concreto de su vida, Will confiesa antes de soltarse a llorar: “Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio”.

En otra parte del video, el nominado al Óscar puntualizó: “Lo que has llegado a entender como Will Smith, el rapero aniquilador de extraterrestres, la estrella de cine más grande que la vida, es en gran parte una construcción. Un personaje cuidadosamente elaborado y diseñado para protegerme, esconderme del mundo, esconder al cobarde”.

Fue a inicios de este 2021 cuando Will dijo estar en “la peor forma” tras el confinamiento por el coronavirus; y en mayo reveló sus planes de retomar su régimen de ejercicios, al mismo tiempo de escribir su biografía.