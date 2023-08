Wendy Guevara defiende a Marlon hasta de sus fans

CIUDAD DE MÉXICO.-La flamante ganadora de "La Casa de los Famosos México", Wendy Guevara, está disfrutando de la cálida recepción del público y una lluvia de ofertas profesionales. En un emocionante giro, Wendy ha firmado un contrato de exclusividad con Televisa, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Sin embargo, detrás de los reflectores brillantes, un elemento de controversia acecha a la estrella emergente. Aunque todo parece marchar sobre ruedas, algunos de sus seguidores más acérrimos se han convertido en un incómodo obstáculo en su camino al estrellato.

Estos fans han estado manifestando su desaprobación por la relación amistosa de Wendy con el modelo venezolano Marlon Colmenarez, que ha sido tema de discusión durante años. Las acusaciones de interés personal y hasta violencia han oscurecido la conexión entre ambos, con varios videos en los que parecen inmiscuidos en acaloradas discusiones.

A pesar de que ha trascendido que Wendy obsequió un automóvil a Marlon, el círculo íntimo de la youtuber, incluyendo amigas y familiares, no comparte su afinidad por él. Curiosamente, desde su salida del reality, se les ha visto juntos con mayor frecuencia.

Las redes sociales estallaron este miércoles cuando un video se viralizó, aparentemente mostrando a Wendy recibiendo un regaño por parte de Marlon. Una vez más, los seguidores de Guevara alzaron la voz, instándola a "abrir los ojos" y alejarse de Marlon. El mensaje que acompañaba el video rezaba:

Ante la controversia, Wendy ha defendido con determinación su relación con Marlon ante los medios. Durante su tiempo en México, la pareja ha compartido momentos, incluso Marlon lo presumió en una historia de Instagram. A pesar de que un "en vivo" para revelar una noticia conjunta no llegó a realizarse como se había prometido, se ha asegurado que finalmente tendrá lugar este jueves.

Recientemente, se cerró la cuenta de Instagram de Wendy, lo que dio pie a especulaciones sobre la posible intervención de Marlon en la suspensión. No obstante, se confirmó que se trata de una medida rutinaria como parte de una reestructuración en sus redes sociales. Actualmente, la cuenta ya ha sido reactivada, atrayendo a una impresionante audiencia de 6.4 millones de seguidores.

Wendy, quien valora el apoyo incondicional de sus seguidores, también ha dejado claro que rechaza cualquier forma de control, incluso por parte de sus fans. En una reveladora entrevista con Mara Patricia Castañeda, Wendy expresó su gratitud por sus seguidores, pero también resaltó la importancia de respetar su autonomía. Con palabras apasionadas, declaró:

"De repente está bien fuerte esto, hace rato me cerraron el Instagram, fans que… me encanta, siempre tiene que haber fans de todo tipo, yo creo, pero existen unos fans que quieren manejar tu vida y quieren a veces manejarla como decirte con quién te juntes con quién no, con quien salgas con quién no; yo creo que cuando amas y cuando eres fan de una persona, el mayor acto de amor es dejarlo ser feliz", expresó.