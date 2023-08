Wendy Guevara reaparece con Marlon Colmenarez

CIUDAD DE MÉXICO.-La flamante reina de "La Casa de los Famosos México", Wendy Guevara, está saboreando las mieles del éxito después de su resonante triunfo en el reality. Con una billetera 4 millones de pesos más pesada y una lista de proyectos profesionales en constante crecimiento, Wendy se ha convertido en la protagonista indiscutible de la escena del espectáculo.

Apenas habiendo salido de la casa donde estuvo confinada durante dos meses, Wendy Guevara está lejos de tomarse un respiro. La ganadora no solo ha llenado su agenda de un programa a otro, sino que también ha sabido sacar tiempo para disfrutar.

Marlon: Una Amistad que Despierta Dudas

Uno de los momentos sorprendentes durante la estancia de Wendy en la casa fue la visita de Marlon, un apuesto modelo venezolano que lleva años compartiendo una amistad con la popular youtuber.

Ambos han insistido en que solo han sido amigos, hubo un tiempo en el que Wendy reconoció haber sentido una atracción hacia él, especialmente cuando lo veía bailar. A pesar de haber mencionado a Marlon en varias ocasiones dentro de "La Casa de los Famosos", muchas voces dentro del ferviente fandom de Wendy han sugerido que debería distanciarse de él.

Según algunos seguidores, Marlon estaría involucrado con Wendy por intereses que van más allá de la amistad genuina. En las apariciones conjuntas y en los contenidos en los que ambos aparecen, Marlon supuestamente no muestra la mejor versión de sí mismo en relación con Guevara. No solo eso, sino que incluso familiares y amigas cercanas a Wendy han compartido comentarios poco halagadores sobre Marlon. La hermana de Wendy incluso comentó a la prensa que Marlon no la esperó ni mostró apoyo cuando Wendy salió del reality, a pesar de lo significativa que es para ella.

Un video pasado agrega leña al fuego

En este video Marlon está sentado dentro de un automóvil afirmando que Wendy le regaló el vehículo. La interpretación que algunos fans hacen de este hecho es que Marlon podría estar interesado en Wendy por motivos económicos, especialmente ahora que ella ha ganado un premio sustancial en "La Casa de los Famosos".

Fueron vistos juntos

Sin embargo, el ataque virtual más intenso se desató cuando ambos reaparecieron juntos en un video, justo después de que Wendy hubiera estado grabando con sus compañeros del "Team Infierno" en el programa "Pinky Promise".

En dicho video, Marlon insinúa que tiene un mensaje importante que involucra a Wendy, lo que ha llevado a los cibernautas a especular que podrían estar a punto de anunciar un giro romántico en su relación. Solo el tiempo dirá si esta historia de amistad dará paso a algo más profundo y significativo.

