Wendy Guevara explica por qué su amiga Paola no fue invitada a la fiesta de Galilea Montijo

La polémica en torno a la supuesta falta de interés de Wendy Guevara en invitar a su amiga Paola Suárez a la fiesta que Galilea Montijo ofreció a los integrantes del elenco de la primera temporada del reality show La Casa de los Famosos México (LCDLFM) continúa.

Luego de que Paolita contó en sus redes sociales a través de un en vivo que ni los organizadores del evento ni la ganadora del reality show le mandaron la dirección del evento, Wendy explicó cuál fue el verdadero problema.

“Es que le mandaron la dirección por escrito y quería ella la ubicación, y no era mi fiesta, o sea, Gali nos invitó a todos”, explicó la ganadora de LCDLFM justo cuando intentaba desalojar las instalaciones de Televisa rumbo a una sesión fotográfica.

Y agregó: “Yo te voy a decir algo, salí del foro (el lunes 14 de agosto) a las 2 de la madrugada... yo no fui la organizadora de la fiesta”.

Posteriormente, Wendy no pudo quedarse callada ante los comentarios de los reporteros con respecto a que algunos de sus seguidores no apoyan su amistad con Marlon Colmenarez, por lo que, al escuchar los primeros mensajes de la prensa al respecto, solo dijo: “Pues ni modo, no importa porque la vida es corta”.

Tras ganar el reality que se colocó como el preferido de la audiencia mexicana en estos meses, Wendy se encuentra en los cuernos de la luna, pues según la periodista Maxine Woodside, la televisora de San Ángel le ofreció un contrato exclusivo a la influencer.

Televisa le dio tres años de exclusividad, Juan Osorio la quiere para su novela y yo creo que Wendy debe aprovechar este boom. Wendy tiene que aprovechar lo que le están ofreciendo, tiene que darle bienvenida... es el momento de desprenderse de ‘Las Perdidas’”, señaló la periodista.

Pero esto no sería todo lo que Guevara ha obtenido tras su participación en LCDLFM, pues la periodista Vicky López reveló en Todo para la mujer que también recibió la propuesta para ser conductora principal en un programa para el Canal 5.

“Le ofrecieron un programa para Canal 5 del tipo de Facundo y Faisy, que va a ser entre espectáculos y comedia, justamente tipo el ‘Resulta y Resalta’, pero no nada más de chismes, es como un tipo reality show que a ella le ofrecieron va para Canal 5”, contó López.

Por último, Maxine reveló que los shows de Wendy Guevara ahora se venden por la cantidad de entre 250 mil y 500 mil pesos, suma considerablemente más elevada a la de antes de su ingreso al reality show, pues estaban en 50 mil pesos.