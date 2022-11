“Welcome to Derry”: La serie precuela de "IT" (Stephen King) de HBO Max que promete el origen de Pennywise; viene cargada de "sustos dementes"

Desde marzo se había anunciado que HBO Max estrenaría la nueva serie Welcome to Derry, la cual es una precuela de las dos películas de Stephen King, dirigidas por Andy Muschietti, IT: Chapter One y IT: Chapter Two, pero no fue hasta la semana pasada que se supo más acerca de la producción.

La jefa de originales de HBO Max, Sarah Aubrey, le dijo a Variety un poco de lo que se puede esperar de la próxima serie de horror, señalando que Muschietti está profundamente involucrado en su desarrollo.

“Hemos estado trabajando muy de cerca con Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, Andy Muschietti y Barbara Muschietti”, dice Aubrey al medio. “Están muy involucrados en esta mitología y tienen un manejo muy firme de la narración de estos personajes y también de los sustos dementes que están poniendo en las cosas. A veces estoy como, '¿Qué te pasa?', por todas las formas salvajes que se les ocurren para aterrorizarnos. Muy pronto escucharán más concretamente sobre ese desarrollo”, mencionó.

Aubrey agregó: "Andy está muy involucrado en todo esto, por lo que esa es la verdadera receta para el éxito y para deleitar a los fanáticos".

Te puede interesar: "Terrifier 2": La horrible película de terror que hace que los espectadores vomiten y se desmayen en el cine (Tráiler)

Más de la producción

Jason Fuchs (Wonder Woman, Ice Age: Continental Drift) y Brad Caleb Kane ("Moonhaven", "Black Sails", "Fringe") participarán como co-showrunners de la serie de precuelas.

Variety había informado en marzo: “La serie comenzará en la década de 1960 en el tiempo previo a los eventos de "It: Part One", la película de 2017 basada en la novela de terror de Stephen King. También se dice que la historia incluye el origen de Pennywise.

IT (ESO)

Publicada en 1986, la novela masiva de Stephen King se convirtió por primera vez en una miniserie en 1990, con Tim Curry interpretando el papel que luego interpretó Bill Skarsgård en las películas, y que interpretará también al aterrador payaso en la nueva serie de HBO Max.

La historia se centra en la ciudad de Derry, Maine, donde un grupo de amigos llamado el "Club de perdedores" se enfrenta a Pennywise, el payaso asesino; primero cuando eran niños y luego, 27 años después, cuando eran adultos.

Lo que se sabe hasta ahora de esta nueva serie precuela de "IT (2017)", además de lo que ya se dijo antes, es que se comenzará a grabar en abril del 2023 y que viene cargada de "sustos dementes" que prometen aterrorizar a todo espectador que se atreva a verla.

Te puede interesar: ¿Cuál es el origen del payaso espeluznante?