¿Cuál es el origen del payaso espeluznante?

El payaso aterrador se ha convertido en un elemento básico de terror.

Con Art the Clown como el villano principal, la nueva película de Damien Leone, "Terrifier 2", es tan espantosa que hay informes de espectadores que vomitan y se desmayan en el cine. Y cada Halloween, verás payasos feroces acechando en las atracciones de la casa embrujada o niños disfrazados de Pennywise, el payaso malvado de "It" de Stephen King.

Puede ser difícil imaginar una época en la que se invitara regularmente a los payasos a las fiestas de cumpleaños de los niños y a las salas de los hospitales, no para aterrorizar, sino para deleitar y entretener. Durante gran parte del siglo XX, este fue el papel estándar del payaso.

Sin embargo, los payasos siempre han tenido un lado oscuro. Antes del siglo XX, los payasos de los circos estadounidenses se consideraban en gran medida una forma de entretenimiento para adultos.

“En mi propia investigación sobre la historia del circo del siglo XIX, paso mucho tiempo en archivos donde regularmente encuentro fotos antiguas de payasos. Ahora, no tengo miedo a los payasos. De hecho, siempre trato de recordarle a la gente que los payasos de hoy son artistas serios con una enorme cantidad de entrenamiento en su oficio. Pero incluso yo tengo que admitir que los payasos con los que me cruzo en los circos antiguos me dan escalofríos”, dice Madeline Steiner, becaria postdoctoral de Historia en la Universidad de Carolina del Sur.

Payasos borrachos y lascivos disfrazados

Durante la mayor parte del siglo XIX, los circos eran eventos relativamente pequeños, de un solo anillo, donde el público podía escuchar hablar a los artistas.

Estos espectáculos eran asuntos ruidosos en los que el público se sentía libre de gritar, abuchear y silbar a los artistas. Por lo general, los payasos bromeaban con el estoico maestro de ceremonias, que a menudo era el objetivo de las bromas de los payasos. Tomando prestadas las tradiciones cómicas del espectáculo de trovadores de cara negra, los payasos de circo usaban juegos de palabras, no sequiturs y un humor burlesco exagerado.

Un acto de payaso muy popular, que Mark Twain representó en "Las aventuras de Huckleberry Finn", involucró a un artista disfrazado de un patrón de circo borracho que sorprendió a la audiencia al entrar al cuadrilátero e intentar torpemente montar uno de los caballos del espectáculo antes de revelarse dramáticamente para ser parte del espectáculo. El famoso payaso del siglo XIX, Dan Rice, era conocido por incluir chismes locales y comentarios políticos en sus actuaciones y por hacerse pasar por figuras prominentes en cada ciudad que visitaba.

Los chistes que contaban a menudo eran misóginos y estaban llenos de doble sentido sexual, lo cual no era un problema porque el público del circo en ese momento era en su mayoría adultos y hombres. En ese entonces, los circos eran una forma estigmatizada de entretenimiento en los EU, considerados de mala reputación por su asociación con los juegos de azar, la estafa, las artistas femeninas con poca ropa, las blasfemias y el alcohol. Los líderes de la iglesia advirtieron regularmente a sus congregaciones que no asistieran al circo. Algunos estados incluso tenían leyes que prohibían los circos por completo.

Los payasos jugaron un papel en la sórdida reputación del circo.

El empresario del espectáculo PTBarnum señaló que parte del atractivo de los circos "consistía en las bromas vulgares del payaso, enfatizadas con gestos aún más vulgares y sugerentes". Los payasos también subvirtieron las normas de género, y muchos aparecieron vestidos de mujer, a menudo exagerando la figura femenina con grandes pechos falsos caricaturescos.

A principios del siglo XIX, algunos circos también presentaban una carpa separada que contenía un "espectáculo de cooch". Se invitó a los clientes masculinos, por una tarifa, a ver bailar y desnudarse a las mujeres.

La historiadora de circo Janet Davis señala que algunas de estas actuaciones incluían payasos vestidos de mujer que “hacían bromas de cambio de género a hombres estupefactos que esperaban ver mujeres desnudas”. En una revelación impactante, Davis también señala que en algunas actuaciones de programas de cooch, los payasos homosexuales tuvieron encuentros sexuales con miembros masculinos de la audiencia "durante y después de escenas anónimas llenas de gente".

Estos payasos, baste decir, no eran para niños.

Los payasos limpian su acto

Realmente no fue sino hasta las décadas de 1880 y 1890, cuando los empresarios del espectáculo como Barnum se esforzaron por "limpiar" el circo para atraer a un público más amplio, que los payasos realmente se asociaron con los niños.

Después de que los circos comenzaron a viajar por ferrocarril, pudieron transportar más equipo, lo que les permitió expandirse de un anillo a tres. El público ya no podía escuchar a los artistas, por lo que el payaso se convirtió en un comediante de pantomima, eliminando cualquier lenguaje potencialmente vulgar o sugerente.

Los propietarios de circos, con el objetivo de ganar la mayor cantidad de dinero posible, intentaron cortejar a un público más amplio, incluidas mujeres y niños. Eso requería la eliminación de cualquier acto escandaloso y un control estricto del comportamiento de sus empleados.

Los programas con mayor poder de permanencia, como Greatest Show on Earth de Barnum & Bailey, se conocían como programas de "escuela dominical", sin ningún contenido objetable. Se retrataron con éxito como los proveedores de diversión buena y limpia.

Los payasos jugaron un papel en esta transformación. Con actos ahora silenciosos enfocados en la comedia física, sus actuaciones fueron fáciles de entender para los niños. Los payasos siguieron siendo embaucadores, pero su comedia bufonesca se consideró muy divertida.

Esto tuvo un efecto duradero. Los payasos entretenían a las familias en el circo y, a medida que el entretenimiento se trasladaba al cine y la televisión, también los siguieron los payasos amigos de los niños. Los payasos se convirtieron en elementos básicos del entretenimiento infantil en el siglo XX. Un popular programa de televisión con Bozo the Clown estuvo al aire durante 40 años, desde 1960 hasta 2001. A partir de la década de 1980, los payasos se convirtieron en visitantes habituales de los hospitales infantiles para animar a los pacientes jóvenes. Y empresas como McDonald's utilizaron payasos como mascotas para hacer que sus marcas fueran atractivas para los niños.

Pero en el siglo XXI, ha habido un cambio brusco. Un estudio de 2008 concluyó que "los payasos no gustan universalmente" a los niños de hoy. Algunos apuntan al payaso convertido en asesino en serie John Wayne Gacy como el punto de inflexión, mientras que otros pueden culpar a "It" de Stephen King por llevar a los payasos al horror.

Al examinar la historia del circo estadounidense, casi parece como si el período del siglo XX en el que los niños amaban a los payasos se desviara de la norma. Los payasos aterradores de hoy no son una divergencia de la tradición, sino un regreso a ella.

