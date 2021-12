´Vivimos un romance muy bonito', dice Aracely Arámbula de Arturo Carmona

Ciudad de México.- Aracely Arámbula habló abiertamente del romance que tuvo con Arturo Carmona.

Luego de las declaraciones del conductor que “La Chule” siempre lo negó cuando mantuvieron una relación, llegaron a oídos de la actriz.

“Arturo es alguien que quiero mucho, mucho, mucho, y el tiempo de (la obra) Perfume de Gardenias, vivimos un romance muy bonito”, dijo la artista con una gran sonrisa.

Aracely Arámbula contó por qué negó relación

Posteriormente, Arámbula explicó el motivo por el que en esa época nunca admitió que estaba saliendo con Carmona. “Él dice siempre que lo niego y no, no lo niego, lo que pasa es que yo no quería que ustedes nos acosaran tanto”.

Al ser cuestionada sobre cómo tomó las declaraciones de su expareja, Aracely explicó: “Te voy a decir como dijo mi mamá: ‘estaba yo viendo (la entrevista) y dije ¡ay, Arturo!, que tanto cariño le tengo’, y de pronto dijo eso y (mi mamá) dijo: ‘dile que estoy enojada’, pero no, Arturo es un tipazo”.

Sin embargo, destacó que el también ex de Alicia Villarreal ya conversó con ella y le ofreció disculpas por sus declaraciones. “Ya lo platicamos y estaba todo apenado. En las redes no lo vi, él me habló y me pidió disculpas a mí. Le dije ‘mira corazón, estaba yo en Chicago haciendo una entrevista, no he visto nada’, pero le dije ‘¿qué hiciste Arturo?, ¿porqué hablaste de más?’. A Arturo lo quiero tanto, que lo había invitado al teatro en Toluca, pero como hemos andado en la locura ni le recordé ni me recordó, pero está invitadísimo porque él también hizo esa obra, es alguien que quiero mucho, mucho, que se portó increíble con mis hijos, y lo hablamos él y yo”.

Aunque tiene pareja prefiere no exponerlo

Por otra parte, la ex de Luis Miguel confesó que, a pesar de tener pareja sentimental en este momento, prefiere no exponerlo ante la prensa.

“Para nosotros ha sido muy a gusto, muy normal, disfruto mucho mi trabajo, las cámaras, estar con ustedes, pero ya en mi vida privada como que siento que no soy la artista, o sea, yo estoy en mi casa y es mi persona, como ustedes, como todos nos gusta el trabajo, pero me gusta también tener esa relación bonita de respeto y cariño, porque no hay que exponer algo cuando uno no quiere”, remató.