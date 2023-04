Viuda de Andrés García defiende a Luis Miguel por no acudir al funeral

Ciudad de México.- Margarita Portillo reveló más información sobre la despedida de Andrés García y se pronunció sobre rumores que vinculan al actor con Luis Miguel.

El cortejo vamos a hacer unas paradas: un momentito en el restaurante “La Cabañita” […], en el restaurante “Tres Marías”, porque ahí nos conocimos y ahí vivió Andrés una época de su vida. Luego nos seguimos y vamos a Paraíso 2, que es la propiedad de la laguna que vendimos, y ya luego vamos a entrar a la playa”

explicó la mujer que estuvo al lado del histrión por más de 20 años.

Luis Miguel

Luego de levantar especulaciones con respecto a que Anahí pueda aparecerse en el velorio del histrión, Portillo salió en defensa de Luis Miguel, tras escuchar que varios periodistas lo señalaron por no haberse pronunciado tras la muerte de Andrés. “Es una persona muy privada, y yo lo entiendo y lo respeto, yo sé que él está en silencio sufriendo, porque yo sé lo que se quería uno y otro. Para Andrés él era como un hijo y lo quería muchísimo”.

Al mencionarle que mucha gente considera al cantante un malagradecido por ni siquiera enviar un mensaje a través de las redes sociales, la viuda de García dijo: “Para la gente es muy fácil juzgar y no saben el cariño o la relación que se tuvieron, Andrés nunca le reprochó nada”.

Con respecto a su encuentro con Sandra Vale, madre de Leonardo, a quien hace algunos meses Andrés señaló de haber de haber tenido conductas inapropiadas con sus hijos, Portillo contó: “Sandy me dijo unas cosas muy bonitas, ella me dijo que ‘borrón y cuenta nueva’, y etcétera, espero que así sea, me dijo algunas palabras y le dije que le agradecía que me lo dijera”.