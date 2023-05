Viral: Maestra TikToker enseña matemáticas al ritmo de Peso Pluma y sus alumnos se la aprenden

MÉXICO.- En los últimos meses, los corridos tumbados se han convertido en el género musical preferido en México, y aunque su ritmo pegajoso ha sido atractivo para niñas y niños, también hay preocupación por la semiótica que transmiten.

Un ejemplo de esto fue la experiencia de la maestra Debanhy Robledo, cuya adaptación de la letra de la canción "PRC" de Peso Pluma y Natanael Cano se hizo viral en TikTok, al usarla para enseñar matemáticas a sus alumnos de primaria.



Aunque no fue el único caso. En la plataforma circularon varios clips de pequeños festejando el Día del Niño con corridos tumbados, hecho que generó polémica en redes sociales.



En el marco del Día del Maestro, "la miss viral", como la apodan en TikTok, platicó con El Universal sobre la importancia de generar estrategias educativas para combatir la apología de la violencia que se incluye en el género musical.



Debanhy Robledo tiene una idea clara: los corridos tumbados no son cosa nueva. En México existen desde hace décadas atrás, con la diferencia de que ahora son "la moda".



Y es que figuras como Peso Pluma han sido criticadas por el tipo de lenguaje, símbolos y referencias que utilizan en sus composiciones, en especial, cuando son del agrado de niñas y niños.



No obstante, Robledo advirtió que la música influye en el procedimiento de aprendizaje de los infantes:



Pero hay un problema con el género musical: la apología a la violencia.



Evitar la apropiación de la "narcocultura" en infantes es un trabajo conjunto entre las escuelas y la educación desde el hogar:

A veces algunos padres se molestan de que estemos interfiriendo en la educación de los niños, pues no tenemos el mismo valor que tenía cada maestro antes. Pero sí es hablar con ellos y darles los motivos del por qué les llamamos la atención. Fuera de eso, ya no somos responsables", agregó.



La idea de hacer una "versión amigable" de los corridos tumbados surgió desde el interior de su salón de clases en la Escuela Primaria Miguel Negrete, en Monterrey, Nuevo León.



Yo siempre tenía que estar corrigiendo a los niños que no me dijeran esas palabras, que no se sintieran con el deseo de ser violentos. Entonces adapté la canción y ya es diferente, ya no tengo que andarles llamando la atención en cada momento", recordó la "miss viral" de TikTok.