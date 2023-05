Peso Pluma rompe el silencio sobre rumores en torno a su vida personal

Hermosillo, Sonora.- Varios rumores circulan alrededor del cantante de corridos tumbados Peso Pluma. Uno de los más sonados últimamente es aquel que lo vincula como posible nieto de Pedro Eleodoro Cázares Leija, también conocido como "El Culichi". Este fue un famoso pistolero de Pedro Avilés Pérez, reconocido como uno de los primeros grandes capos del narcotráfico en México en la década de 1970.

Cansado de las especulaciones acerca de su vida personal, Peso Pluma decidió hacer una declaración en redes sociales

Hassan Emilio Kabande Laija publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que instó a sus seguidores a no hacer caso de los rumores que circulan sobre su vida privada, aunque no especificó a qué tema se refería.

Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet” afirmó el joven cantante.

Además, Peso Pluma añadió que actualmente está concentrado en la producción de su nuevo disco y que no se refiere a ningún tema en particular, dejando en claro que no tiene intención de aclarar nada sobre los comentarios acerca de su ascendencia.

No me refiero a un tema en específico. Solamente he estado más enfocado en la elaboración del disco y no he dado declaraciones ni entrevistas porque no me gusta el chisme. PD: LOS AMO A TODOS. PURO DOBLE P ALV”, concluyó.

Peso Pluma rompe el silencio y aclara rumores sobre la supuesta disputa con Eslabón Armado.

Aunque no dio detalles sobre su vínculo con el pistolero, el cantante de "Ella Baila Sola" sí se pronunció sobre la controversia que rodea al Grupo Eslabón Armado. En este sentido, hizo hincapié en que no le agrada la propagación de rumores y que mantiene una buena relación con todos sus colegas del medio musical.

