Peso Pluma le responde a Eslabón Armado: Esto dijo

CALIFORNIA. - Peso Pluma rompió el silencio sobre la presunta diferencia con el grupo Eslabón Armado.

El cantante dijo que "no le gustan los chismes" y que tiene buena relación con todos sus compañeros cantantes.

No hablo en entrevistas, no hablo en esas mamadas porque a mí no me gusta el puto chisme", declaró en un concierto.