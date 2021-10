Víctor Álvarez Puga ¿Qué es el "criterio de oportunidad" que prepara su defensa?

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex conductora de “Ventaneando” y su marido enfrentan una orden de aprehensión. Se habla de fraude y otros delitos. Por ahora ni ella ni su esposo han respondido a las acusaciones, pero esto podría cambiar en corto plazo.

Se dice que la defensa del esposo de Inés Gómez Mont está preparando un recurso legal con el que se busca la condenación de la pena que pudiera imponérsele por el delito de fraude y otros delitos.

El abogado mexicano, que dirige el despacho CEO de Álvarez Puga & Asociados. ha decidido trabajar en conjunto con el gobierno de Andrés Manuel López para evadir pisar la cárcel.

Delito de fraude y otros

El 10 de septiembre se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo por presunto fraude. También hay versiones que afirman que la presentadora se había envuelto en un problema legal desde 2016, pues se sospechaba de un aparente enriquecimiento ilícito.

Recordemos que la ex conductora es sobrina de Fernando Gómez Mont, ex Secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón, además de que Víctor Álvarez Puga se le ha señalado por formar parte del selecto grupo de amigos de Juan Collado, abogado que estuvo a cargo del divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), defensor de Raúl Salinas de Gortari y detenido por la Fiscalía General de la República acusado de delincuencia organizada.



El Criterio de Oportunidad

Al respecto, Darios Celis compartió en su columna de "El Financiero" sobre la presunta estrategia propuesta por la defensa del esposo de Inés Gómez Mont, en donde al parecer revelará a sus abogados y además, buscará algo llamado "criterio de oportunidad".

El criterio de oportunidad es una figura jurídica que está establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una competencia del Ministerio Público, y está regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Víctor Manuel Álvarez Puga está modificando su estrategia de defensa ante las órdenes de aprehensión que le giraron hace unos días a él y a su esposa Inés Gómez Mont. De entrada parece que va a relevar a sus defensores, Guillermo Barradas y Jorge Arturo Galván, quienes no lograron contener a la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Maner”, escribió Celís en el citado medio.

Dicho Código establece en su Artículo 218 que el Ministerio Público podrá desistirse de ejercer la acción penal de la persona imputada, siempre y cuando haya un criterio de oportunidad que haya sido debidamente justificado.

¿Cuáles son los criterios bajos los que aplica este código?

Asimismo, el Artículo 256 establece los casos en los que el criterio de oportunidad podrá ser otorgado a la persona que enfrenta un procedimiento judicial, los cuales son:

Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia.

Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares.

Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena.

La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con independencia del fuero.

Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio.

Cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal.

Asimismo, no podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público.

La versión de Víctor Álvarez Puga

En caso de que a Álvarez Puga se le otorgue el criterio de oportunidad, el cual deberá ser autorizado por el Fiscal General de la República, se extinguira la acción penal en su contra, siempre y cuando comparezca, rinda testimonio y aporte información importante sobre el caso por el cual es juzgado.

Al respecto, Álvarez Puga podría ser considerado como testigo protegido y así cambiar su estado legal; esto implicaría que colaboraría para dar a conocer los nombres y personajes que formaron parte de sus movimientos empresariales que fueron señalados por lavado de dinero.

El esposo de Inés Gómez Mont es considerado no solo como temperamental, también bastante poderoso, por lo que al parecer es una posibilidad que le permitan apegarse a este tipo de procedimiento para conocer a los ejecutores y participantes de otros delitos mayores.