Vicente Fernández Jr. se niega a hablar con la prensa sobre la salud de su padre

Ciudad de México.- Vicente Fernández Jr. aseguró que no brindará información sobre la salud de su padre, al ser cuestionado por medios de comunicación.

El cantante expresó su molestia con la prensa, a pesar de las noticias sobre la mejora en la salud de “El Charro de Huentitán”.

Te puede interesar: Familia de Vicente Fernández confirma que dejó el área de terapia intensiva

A su llegada al hospital Country 2000 en Guadalajara, donde encuentra internado su padre, Fernández Jr. dijo a la prensa:

No hay más declaraciones, el parte médico está bien claro…”, dijo el también cantante mientras los reporteros no paraban de hacerle preguntas sobre don Vicente.

Te puede interesar: Vicente Fernández habría salido de terapia intensiva y se estaría recuperando favorablemente

Vicente Fernández revela motivo de su negativa

Posteriormente, reveló el motivo de su negativa. “Es muy claro las mentiras que dijeron en la revista, es muy claro lo que dijo la revista, eran puras mentiras, como siempre han dicho, gracias”, destacó.

Incluso señaló que él ha sido quien más ha brindado datos sobre el estado en que se encuentra su papá. “Sí, nada más que no se portan nada bien porque dicen que yo no me paró aquí y sacan puras mentiras, todas las redes están ahí invadidas de puras mentiras, no tiene caso que yo me quede a hablar con ustedes, porque ponen lo que quieren y yo soy el único que los ha atendido, entonces no es justo que estén sacando de que yo ni me paro en el hospital”.

Te puede Interesar: Martín Urieta asegura que Vicente Fernández se despidió de él

Finalmente, el artista confirmó que Vicente Fernández ya se encuentra en una habitación recuperándose. “Siempre ha estado muy bien, muchas gracias, con todos ha estado muy contento y está muy buena la recuperación y estamos siguiendo paso a paso y estamos muy contentos todos”.