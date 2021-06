Vanessa Hudgens opina en contra del pensamiento de Kendall Jenner sobre “cuerpo de verano”

ESTADOS UNIDOS.- El verano llegó y las redes sociales se llenaron de varias imágenes de playas, sol, amistades y cuerpos en bikini que disfrutan del calor, debido a esto el Internet se centra en planes de alimentación, rigurosas dietas, ejercicio estricto y cuerpos un tanto inalcanzables.

Vanessa Hudgens fue en contra de todo este movimiento sobre el pensamiento de un “cuerpo perfecto” y promovió lo necesario que es normalizar los cuerpos reales, ya que no todo se trata de abdomen plano, pieles lisas y músculos tonificados.

Esto lo reflejó en una fotografía de la revista Complex, donde se publicó una serie de imágenes de la modelo Kendall Jenner posando en bikini y mostrando diferentes ángulos que todos los seguidores aclaman como perfectos, sin embargo Hudgens decidió ir en contra de este pensamiento que se reflejó en la descripción: “summer bod”. A lo que la actriz corrigió a la revista y su comentario expresó que solo era un tipo de cuerpo.

Porque todos los cuerpos durante el verano son cuerpos de verano, solo digo”, escribió Vanessa.

Sus palabras causaron revuelo y el comentario superó los 35 mil Me gusta de usuarios que la apoyaban y aplaudían por promover una imagen sana acerca de cuerpos reales; este movimiento ha ido creciendo gracias al “body positive” que consiste en señalar que los cuerpos no son perfectos y no todos encajan en el molde hegemónico creado por estereotipos de belleza.

Las respuestas hacia su comentario destacaron por cuentas de mujeres que le agradecían a la ex actriz de Disney: “Gracias, chica”, “Gracias por defendernos (mujer real con un cuerpo real)”, “Rockea con lo que tienes y ámate”, fueron algunos de los destacados.