Vanessa Bauche ratifica denuncia a Pascasio “L” por presunto abuso

Ciudad de México.- La actriz Vanessa Bauche acudió al Centro de Justicia para la Mujer en Guadalajara con el fin de ratificar su denuncia contra Pascacio 'L' con quien habría compartido un proyecto en el 2020.

Finalmente después de casi un año y medio de haber interpuesto mi denuncia por delitos contra la dignidad humana y abuso sexual contra el imputado, que ya se encuentra privado de su libertad, por el delito de violación contra Sarah Nichols, compañera también del mismo proyecto en el que yo fui agredida, que fue una serie que protagonicé para Netflix en el 2020, que salió en el 2021, pues ya se está llevando a cabo ahorita la primera audiencia para la vinculación a proceso por los delitos y agravios en mi contra”

Explicó la artista a la prensa.

Confía en autoridades

A pesar de que confía en las autoridades, Bauche manifestó que fue doloroso para ella sufrir esta experiencia, sobre todo porque la empresa para la que trabajó omitió los delitos que sufrió.

“La verdad libera, da miedo muchas veces, es un proceso muy doloroso, yo no pensé que me iba a poner tan nerviosa, que iba a revivir muchas cosas, fue un mes y medio de agresiones lo que yo viví, tuve trastornos muy fuertes a mi salud, pérdidas económicas, de trabajo, tuve que rechazar un protagónico en ese proyecto, porque después lo volvieron a contratar bajo promesa de que no lo iban a hacer, la producción tuvo conocimiento de ambos casos de delitos de cárcel, y cuando se calla ante los delitos se vuelve cómplice por omisión, ese es un delito federal”, externó.

Por último, Vanessa aseguró que tanto ella como su colega, son solo algunas de las mujeres que padecieron abuso por parte de Pascacio. “No solamente con Sarah Nichols, con muchas otras, hay muchísimas víctimas, hay muchas compañeras que han denunciado desde antes de que pasara esto, y muchas otras que están en otros casos que también se han acercado a mí para pedir apoyo”.

Cabe señalar que en el programa Sale el Sol se informó que la audiencia se pospuso hasta el mes de julio debido a que Pascacio no contaba con un defensor privado y no quiso uno de oficio, por lo que hasta el día hoy sigue en prisión esperando este proceso legal.