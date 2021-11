Vanessa Bauche denuncia a Pascacio López por acoso laboral durante grabación de "Guerra de Vecinos"

CIUDAD DE MÉXICO.- "Guerra de vecinos" logró superar las expectativas de los usuarios de Netflix al retratar la vida de dos familias completamente distintas, pero de alguna forma se complementan entre los integrantes de los familiares.

Además, al público parece haberle encantado los momentos cómicos que protagonizaron las matriarcas que comenzaron una guerra por diferencias sociales y sus estilos de vida.

Sin embargo, parece ser que otra guerra ocurría en el set de grabación, pues una de las protagonistas, Vanessa Bauche denunció formalmente a Pascacio López por acoso laboral durante el film de la serie mexicana que se estrenó el pasado 7 de julio de 2021.

Así lo informaron los presentadores del programa de Youtube "Chisme No Like", donde Javier Ceriani y Elisa Beristain hablaron sobre el movimiento Me Too y la gran influencia que tuvo para las celebridades que por mucho tiempo callaron sus denuncias ante el acoso o violencia que sufrieron por parte de otros actores o directores.

Y ahora, cada vez son más las mujeres famosas que alzan la voz cuando fueron víctimas de alguna imprudencia dentro de su ambiente laboral.

Tal es el caso de Bauche, quien también formo parte de series conocidas como "Rosario Tijeras" o "Nosotros los guapos", que reveló que su compañero de grabación ejerció violencia verbal contra ella. En la denuncia formal revelada en el programa de farándula, relataron un fuerte enfrentamiento de los actores que dio lugar el 14 de octubre de 2020, cuando la actriz hablaba con el director Salvador Espinosa sobre las acciones para las escenas del día.

Durante la charla, José Enrique Pascacio López se acercó para interrumpir de manera agresiva para luego gritarle a Vanessa "Aquí dice en el texto otra cosa, no lo que tú dices, lo que tienes que hacer aquí lo dice", lo que provocó molestía y otras más burlas hacia la protagonista.

A pesar de que Vanessa Bauche pidió que se calmara y la dejara terminar su conversación, la actriz asegura en su denuncia que las agresiones aumentaron, ya que después se volvió a enfrentar a ella pero en estado de ebriedad, donde el actor se levantó de su asiento y mientras la señalaba gritó: “Tienes que aceptar que no estudias, ching*da madre. No lees tus guiones, no estudias tus textos, acéptalo”, mientras golpeaba la mesa en donde se encontraban todos en el restaurante.

Con estas fuertes acciones de su compañero de "Guerra de vecinos", Vanessa le cuestionó cuál era su problema con ella, a lo cual el sujeto respondió que no estudiaba y que asistía al set sin haber estudiado, lo que la hizo sentir "humillada y denigrada".

Presuntamente, debido a la denuncia de Vanessa contra José Enrique Pascacio López habría sido expulsada de la segunda temporada de la serie de Netflix, a pesar de ser la protagonista de la historia.