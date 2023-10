Valentino Lans regresa a la televisión y habla de sus exnovias Amber Heard y Jacqueline Bracamontes

Valentino Lans reapareció en televisión junto a Susana González para anunciar su regreso a la pantalla en el melodrama "Mi vida es tu vida", dirigido por Angelli Nesma, luego de aparecer en la telenovela Amor Gitano en el año 1999.

A pesar de que se retiró de los medios en 2017 buscando una vida más tranquila con su familia para dedicarse a ser guía espiritual, el artista de 48 años de edad externó su felicidad por volver a los foros de televisión.

Llevaba como 6 años, y antes de 6 años, como otros 6 creo, algo así (…) la verdad ya lo ves muy divertido, o sea, toda la experiencia, es que de verdad, como ya no hay ilusión, antes es como el temor y ¿qué va a pasar?, ¿qué van a decir?, y ya, ya estamos en otra cosa… todo es una diversión”, dijo Valentino a la prensa que lo cuestionó por su retorno a los set de grabación.

No obstante, el actor dijo estar fascinado con su experiencia en la selva de la Riviera Maya, por lo que aseguró que no abandonará del todo esa parte de su vida.

“Claro, esto ya no se acaba, cuando despiertas, despiertas hermano y ya no hay retorno, y lo más fascinante es poderlo compartir, hay unas cosas de verdad importantes y trascendentes que compartir”, declaró.

Al ser cuestionado por su expareja Amber Heard y el juicio mediático que la actriz protagonizó contra Johnny Depp por difamación, Valentino confesó que no estuvo al pendiente de la batalla legal entre los famosos.

“¡Ay, mi vida!, Amber… sí, mira te voy a ser bien sincero (…) no presto atención, no me meto, no veo televisiones por el momento, ahorita vamos a tener que involucrarnos un poco, pero sí estoy fuera completamente, dedicado a ser papá, o sea mi tiempo libre es para jugar no para ver”, aseguró.

De la misma manera, Valentino solo tuvo buenas palabras para su ex. “¿Con Amber?, es un encanto de persona, de verdad, y nosotros dentro del proceso de alejarnos del mundo, hubieron momentos difíciles de verdad, momentos duros, entonces hubo gente que estuvo cerca de nosotros, apoyándonos, uno de ellos fue Amber Heard, que es un encanto, es una persona que nosotros queremos mucho, que respetamos profundamente, y sentimos que obviamente estos medios, el mismo Hollywood, sálvate tú. Yo los veo como unas víctimas de las circunstancias, yo creo que los dos tienen sus propias versiones, ellos saben cómo ocurrieron las cosas, y siempre el respeto es algo que tenemos que aprender”.

Finalmente, al ser interrogado por otra de sus exparejas, Jacqueline Bracamontes, también externó los mejores deseos a pesar de que ya no tiene trato con la actriz.

“Me he encontrado con su familia, con ella creo que no nos hemos encontrado, pero te digo, es que ya lo ves desde un lugar, tuviste tus relaciones y ya te casaste, y como que todo en realidad es una formación para crear tu familia, vives la experiencia y todo, pero ya que llega tu pareja y tu mujer para compartir, pues la vida fue una formación”, concluyó.