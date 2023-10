Foo Fighters interpreta canción de Led Zeppelin en el Ohana Festival

TIJUANA.- La banda americana Foo Fighters ha interpretado un cover de la canción ´Stairway to Heaven´ de Led Zeppelin durante su set en el Festival Musical Ohana.

Usuarios en redes sociales han compartido videos de la presentación, que se llevó a cabo mientras uno de los aficionados en pit recibía atención médica.

Grohl dijo al personal médico:

Did you figure that sh*t out, or do I have to play ‘Stairway To Heaven’? ‘Cause I’ll f*cking play this mf, you know that right?”