Jack Black interpreta cover de canción de Ozzy Osburne

TIJUANA.- Tom Morello, integrante de la banda estadounidense Prophets of Rage, Rage Against The Machine y exguitarrista del grupo Audioslave, compartió un video en Instagram del actor Jack Black haciendo un cover de la canción ´Mr. Crowley´ de Ozzy Osburne, junto con una banda de pre adolescentes durante la fiesta de cumpleaños 100 de su madre.

El hijo de Morello también participó con la banda tocando la guitarra, junto con el famoso baterista de internet japones Yoyoko, Roya Feiz quien estuvo en el bajo y Hugo Weiss en el teclado.

Esta presentación representa la celebración de Black por el 20 aniversario de la película ´Escuela del Rock´, donde interpreta a Dewey Finn, quien pretende ser un maestro sustituto de una prestigiosa escuela.

El director de la película ha compartido a NME que en el momento, la película no se sintió como un gran hit.

Recientemente, algunos actores que participaron en la película compartieron que recibieron bullying debido al éxito de la película.