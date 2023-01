VIDEO de TikTok: Mayeli Alonso estalla contra Niurka y Elisa Beristain: "Parece una bruja"

LOS ÁNGELES.-Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, estalló en contra de Elisa Beristain y Niurka Marcos en un video, llamando a la primera una “bruja”.

“Parece bruja, todo lo que es ella se le está reflejando en su cara. El otro día le iba a llamar para decirle lo fea que está”, comentó Alonso sobre Elisa, la conductora del programa Chisme No Like.

Indicó también que Elisa la invitó al programa de Rica Famosa Latina (RFL) para que la defendiera porque se la andaban “madreando” y quería que ella la ayudará.

Me invitó porque le tenía miedo a las otras viejas… le tenía miedo a Adriana Gallardo. Me ca$# la gente que nomás usa a la gente ¿Y saben qué es lo que más le ca$# a ella? Es que yo me quedé en RFM, y me ching%$$ su raiting y todo, o sea y no lo soporta”, afirmó.

Agregó:

“Yo antes sí la quería ya no, ella se ganó mi desprecio”.

 

¿Qué dijo Mayeli sobre Niurka Marcos?

Sobre la cubana, Mayeli dijo que “se le cayó de la bolsa”, una forma de decir que ya le perdió el apreció que le tenía.

Se me cayó dela bolsa. Yo antes tenía un cierto cariño, de ”ay que la quiero"… fu$%% you, bitc%, pinch#$ vieja cul#$2. Habló mucha mier$# de mí, muchas mentiras de mí, y eso no está bien", comentó.

Alonso también detalló que tiene a Niurka y Elisa en la mira de una demanda.

“Cada cosa que hablaron de mí lo tienen que comprobar, yo no me he metido en temas legales porque no tengo tiempo, pero ganas no me faltan”.