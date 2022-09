VIDEO: Mesero llama “caballero” a Wendy Guevara de “Las Pérdidas” en pleno en vivo

Wendy Guevara, una de “Las Pérdidas”, vivió un incómodo y vergonzoso momento cuando estaba de vacaciones en Los Cabos.

Este momento incómodo lo vivió justo cuando estaba realizando un en vivo en su cuenta de Facebook, esto después de que el mesero la llamara “caballero”.

Mientras Wendy disfrutaba de sus vacaciones en Los Cabos, la influencer pidió un cocktail de camarones y cuando el mesero se acercó a dejárselo en su mesa él la llamó “caballero”.

“Todo iba bien hasta que el señor me dijo “caballero”. Yo me sentía realizada aquí en Los Cabos, en la alberca, sintiéndome muy perr… muy nice, encargando u cocktail hasta que el señor me dijo “caballero”, expresó Wendy algo triste.