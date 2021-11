Una de ‘Las Perdidas’ reveló con que actor de Telemundo tuvo intimidad

CIUDAD DE MÉXICO.- “La Chule Raíz” se encargó de hacer una entrevista muy controversial a Paolita Suárez y Wendy Guevera en YouTube, quienes hicieron fuerte revelaciones de distintas “relaciones” que han tenido.

“La Chule” cuestionó a sus invitadas sobre si alguna vez habrían estado físicamente con algún fanático, a lo que Wendy reveló que hasta cuatro veces, que los ha definido como “gays” muy masculinos.

Wendy Guevara reveló que alguna vez si se ha arrepentido de que esto suceda, pero Paolita Suárez decidió interrumpirla para contar “la verdad”, con una figura pública con quien llegó a convivir hace aproximadamente 4 años.

Suárez reveló que todo sucedió en una salida, donde ella iba con su marido y su ‘colega’ a lado del actor que supuestamente es de Telemundo y fue ella misma quien le advirtió que su compañera, “calzaba de un número grande”.

Es que nos quedamos un hotel, yo me quede en una habitación, ella se quedo con su novio me lo heché, me desperté y me estaba chupando toda” comentó una de Las Perdidas.