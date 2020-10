VIDEO: “Me dio un golpe, se quitó el zapato y me puso el tacón en el cuello”: Kendall Jenner tras la pelea con Kylie.

Una vez más las integrantes del “clan Kardashian” han protagonizado las portadas de los tabloides y ahora le tocó a las Jenner: Kendall y Kylie, quienes tuvieron una fuerte pelea en la que Kendall juró jamás volver a dirigirle la palabra a su hermana menor.

En abril pasado Kourtney y Kim Kardashian llegaron a los golpes, mientras discutían los horarios de las grabaciones de su última temporada, pero esta en esta ocasión la pelea no fue grabada por las cámaras, aunque sí hay un audio de la discusión.

Se dijo que luego de disfrutar un show de “drag queens” al lado de sus hermanas y su madre en Palm Springs, Kylie supuestamente traía unas copas de más y al terminar el espectáculo se fue en un vehículo en el que iba su hermana Kendall y Corey Gamble, el novio de Kris.

Durante el trayecto comenzó la tensión y, aunque no había cámaras en la camioneta, los micrófonos los traían prendidos en donde se escuchó que las hermans empezaron a discutir porque Kendall quería que pasaran a dejarla primero a su casa.

Kylie, en tono de burla le dijo que no y fue apoyada por Corey. Momentos después Kourtney, quien iba en otro automóvil con Kris, Kim y Khloé, recibió una llamada alarmante por parte de Kendall, ya que se encontraba bastante alterada.

Las cuatro mujeres se asustaron porque escuchaban solo gritos y ordenaron al chofer que diera la vuelta para ir por Kendall, misma que les contó su versión de los hechos cuandos e subió al vehículo.

No pienso volver a dirigirle la palabra a Kylie en mi vida. Yo estoy completamente sobria, así que no me comportaría como una loca. Ella me dio un golpe, y se lo devolví pegándole en la cara. Después se quitó el zapato y me puso el tacón en el cuello", aseguró.