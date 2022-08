VIDEO: Belinda hace que su mamá se suba a una  montaña rusa y su reacción se hace viral

Hace apenas unos días la cantante, Belinda cumplió sus 33 años y para festejar decidió viajar a Orlando, Florida con su mama, Belinda Schüll y con ellas varios amigos para disfrutar el mundo de Walt Disney.

Después de haber disfrutado de la sorpresa que su mamá le preparó, donde fue recibida con mariachi y botargas de alguno de los personajes de Disney quienes le cantaron las mañanitas. Su viaje duró algunos días donde disfruto de las atracciones de uno de los parques temáticos.

En una de sus publicaciones escribió “De los mejores viajes de mi vida, aquí los sueños sí se hacen realidad”. Pero estas vacaciones quizá para su mamá no fueron de lo más espectacular ya que vivió momentos de angustia y terror a bordo de un juego mecánico.

La convención para algo arriesgado

Belinda pudo convencer a su mamá para que viviera esta experiencia inolvidable, pero lo que ella jamás se imaginó es que sentiría terror. Por medio de este video el cual posteo en su cuenta de TikTok se puede ver y escuchar como la anima a “Expedición al Everest”, la cual es una montaña rusa de Disney's Disney's Animal.

“Papá, mamá se va a subir al Everest”, se escucha decir en el video Belinda y su mamá responde “Es el más fuerte”, pero ella le explica que no lo es “¿Cuánto quieres apostar a que no? ¿Confías en mí?, no va a estar fuerte” le insiste por último.

Su mamá termina aceptando, pero en el momento en comenzó a moverse el juego los nervios la invadieron e intentó bajarse. Belinda le pidió que no lo hiciera, y en el momento que comenzó esto la señora se lamentó de no haberle hecho caso a sus instintos de no subirse. Cuando subía el juego exclamaba “Te juro de verdad. Ay, ¿Qué es esto? ¡Ay no!”.

“¡Ay mamá, mamá! Ya me quiero bajar, no me gustan esto” se le escucha decir a Belinda madre.

La cantante le aseguro que no es nada y que incluso, puede contemplar de la linda vista. Sin embargo, más adelante se observa que una parte del riel “está atorada” y ese fue el pretexto perfecto para que el carrito se desplaza en reversa a gran velocidad.

