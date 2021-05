Una boda falsa separó a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún con el paso del tiempo, Eugenio Derbez sigue sin tener una relación cordial con su ex Victoria Ruffo, pues lo que ocurrió entre ellos es irreconciliable a la fecha.

Y es que, pocos lo recuerdan, pero lo que separó a una de las parejas más queridas de la década de los 90 fue una boda falsa entre los dos, y acabaría por fracturar irremediablemente su relación, pues hasta el día de hoy, no se dirigen la palabra.

El año pasado, Eugenio compartió más detalles sobre su historia de amor con Victoria Ruffo, en una entrevista realizada al canal de YouTube de su hijo José Eduardo.

Según lo relatado, en 1989, el actor participaba con un papel menor mientras que su ex participaba en la telenovela “Simplemente María”, donde compartió créditos con su futura suegra Silvia Derbez.

Al parecer, fue así como surgió el interés de Victoria hacia Eugenio, ya que le hacía varias preguntas a Silvia sobre él, sus gustos, sus pasatiempos y más. Fue en una de esas visitas a su madre en el set de grabación donde conoció personalmente a Ruffo.

“Salí con ella y me invita un día a cenar (…) en ese entonces yo no tenía dinero, es más, andaba yo en pesero, no tenía ni coche y ni para el taxi tenía. Ya me había yo independizado de mis papás y no les quería pedir dinero”, expresó el también empresario.

Pero luego de comenzar a triunfar como actor, retomó las citas con la actriz, comenzando una relación que dio como fruto el nacimiento de su hijo José Eduardo en 1992.

LA "BODA" DE EUGENIO Y VICTORIA

A pesar de tener un enlace matrimonial que acaparó las miradas, Eugenio admitió que ambos habían acordado fingir la ceremonia para evitar el acoso de los paparazzi.

Finalmente hicimos la fiesta, estuvo muy padre la verdad con pizzas y hamburguesas”, dijo Eugenio Derbez a José Eduardo.

“Fue sorpresa para tu mamá porque no se lo esperaba, le dije que tenía una junta, cuando llegó ahí pusieron la grabadora con la marcha nupcial, le pusimos el vestido encima de los jeans, lo amarramos con masking tape y estaba fascinada y se lo contaba a todo el mundo”.

Sin embargo, Victoria tiene una versión diferente de la historia, pues ella creía que la boda fue real, y al descubrir que todo fue una farsa, se sintió engañada y traicionada.

Esto provocó la separación de la pareja en 1997, que desató una batalla legal entre las dos estrellas por la custodia de José Eduardo.

“Fue una fiesta que hicimos que ella utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado, y argumentaron que yo la había engañado”, dijo en entrevista con People en español.

Eugenio nunca le pagó la manutención a Victoria, y, según relata el actor, ella no le permitía ver a su hijo como le hubiera gustado.

"NI AUNQUE JOSE EDUARDO MURIERA": EUGENIO DEREBZ

A pesar de tener un hijo en común, ambos siguen sin poder llevarse bien, y esto lo dejó en claro el propio protagonista de “No se aceptan devoluciones” en el más reciente trailer de “De Viaje con los Derbez 2”.

En el adelanto de la segunda temporada que llegará próximamente a Amazon Prime Video muestra a los integrantes de la familia viajar por algunos parques nacionales de Estados Unidos, para una aventura donde acamparán todos juntos.

En un momento dado, se muestra a José Eduardo a punto de lanzarse de un puente para hacer salto bungee, y a modo de broma, le hizo una particular petición.

“Papá, si muero, ahí le hablas a mamá” dijo José Eduardo, aunque la respuesta de su padre le sorprendió todavía más.

"Ni así le voy a hablar”, dejó en claro.