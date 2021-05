Novia de José Eduardo Derbez reveló lo "complicado" que es ser su novia

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez desde hace más de un año dio a conocer dejó la soltería para comenzar una relación a lado de Paola Dalay, con quien se le ha visto muy enamorado.

Sin embargo el actor ha intentado permanecer su noviazgo un poco más en privacidad, algo que ha desatado polémicas, sobre todo con la modelo, que incluso le han llegado a decir que no la quiere, porque no publica fotografías a su lado.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En esta ocasión Paola publicó un video en su cuenta de Instagram donde revelá los motivos más difíciles de ser la novia de un actor famoso.

La "ojiverde" reveló que las cosas no han sido fáciles por las cosas que a veces implica vivir, estando con él, desde sus fanáticas tan "lanzadas" hasta los largos viajes que en ocasiones tiene que hacer el actor.

Trabaja todo el tiempo, tiene fans aventadas, los haters andan con todos, fotos y autografos en todos lados" escribió la modelo.

Sus seguidores hicieron llegar sus comentarios, algunos de ellos consideraron que es parte de estar con un actor, mientras que otros le recoradoron que le faltó mencionar que su ex pareja, Bárbara Escalante sigue "traumada".

Hay que recordar que ya en alguna ocasión Paola recibió fuertes críticas por algunos 'haters' quienes señalaron que se había pintado el cabello de color rojo, porque supiestamente le estaba "copiando" a Bárbara, pero realmente ella tiene el cabelllo en naranja, entonces nada que ver una con la otra.

Además José Eduardo ha salido en defensa de su novia, y aclaró que si publica o no de su vida personal, eso no significa que el no la ame o no le demuestre todo el amor que le tiene.

Actualmente la pareja ya tienen más de 1 año y medio juntos y se les ha podido ver muy enamorados y disfrutando su relación sin que les afecten los chismes.