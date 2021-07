Tyler Posey, actor de "Teen Wolf", se declara Queer

LOS ÁNGELES, California. – El actor y músico estadounidense, Tyler Posey, conocido mayormente por su rol como Scott McCall en la serie “Teen Wolf”, recientemente reveló que pertenece a la comunidad LGBTQ+, pues confesó que se identifica considera como una persona Queer, es decir, que no se identifica como hombre o mujer.



En entrevista con NME, el actor se sinceró sobre su relación actual y sobre su sexualidad, pues declaró que decidió dar la noticia luego de que su novia, Phem, también diera a conocer que se identifica así, confesando además “que es la mejor relación en la que ha estado”.



Phem me ayudó a darme cuenta de que encajo bajo el “paraguas queer” y que soy sexualmente fluido, supongo. No, no “supongo”, no quiero que alguien vea esta entrevista y diga: ´Bueno, estaba un poco indeciso al respecto´.