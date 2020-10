Tyler Posey confiesa haber tenido conexión con hombres

ESTADOS UNIDOS.- Tyler Posey, mejor conocido por su papel en ‘’Teen Wolf’’, confirma que ha tenido cierta conexión con hombres en el pasado pero nunca ha tenido relaciones sexuales con alguno de ellos.

Esto se dio a conocer luego de que se filtrara un clip de su cuenta de OnlyFans donde realizó una sesión de preguntas y respuestas con sus fanáticos que pagam una cuota.

"No he tenido relaciones sexuales con un hombre. La hemos pasado muy bien el uno con el otro, ya sabes a qué me refiero”, dijo el actor de 29 años. “Pero nunca tuve relaciones sexuales. Así que sí, he estado con hombres antes".

Pero eso no fue todo, pues el famoso dio más detalles al respecto: “Para cualquiera que sea nuevo aquí, y pregunte si me he conectado con chicos antes, la respuesta es sí. ¿Alguna vez usaste un consolador? Si. Me han cog*do con una correa antes”, mencionó.