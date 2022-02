Tristan Othón: "Desde La Academia se me antojaba" opinó de Yahir Othón Parra

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos meses Tristan Othon, hijo del cantante Yahir Othón Parra estuvo envuelto en fuertes polémicas después de haber declarado que quería ser estrella de porno y realizar su primer video sexual que publicó en su cuenta exclusiva para miembros que estuvieran inscritos.

De nueva cuenta el joven se encuentra en otra controversia y es que por medio del programa ‘Chisme no Like’ se dio a conocer capturas de pantalla de una conversación con otra persona, a quien le dio fuertes declaraciones.

En la conversación se puede leer como el usuario le dice que una persona que al parecer Tristan había publicado le parecía muy “joto”, quien realmente le llamaba la atención era su papá, a lo que el joven respondió que está muy “rico”.

Por si fuera poco en la plática Tristan agrega que a temprana edad, todavía se bañaba con Yahir, por lo que le “gustaba verlo”, esta confesión ha causado polémica en redes sociales, por dirigirse de esa forma a su papá.



Mi papá estaba bien rico, yo me bañaba con él a los 12 años y me encantaba verlo” se puede leer en la captura de pantalla.

Durante el programa Javier Ceriani consideró “enfermo” las confesiones del joven por decir que se le “antoja” su papá, siendo su familiar y la fuente de apoyo más importante de su vida.

Hasta el momento Tristan no ha hablado sobre el tema, mucho menos Yahir, quien en más de una ocasión se le ha visto “triste” y “decepcionado” por todo lo que ha tenido que pasar a lado de su hijo, que en más de una ocasión ha caído en distintas adicciones.



Tristan no quiere dejar de fumar marihuana ni de tomar



Fue en el mes de noviembre que Tristan Othón acudió a una entrevista en vivo con ‘Chisme no like’ donde admitió que seguía consumiendo marihuana pero que ya tenía un par de meses sin recar en sustancias químicas.

Además el joven admitió frente a las cámaras el gran cariño que le tiene a Yahir, pero lo invitó a que no intentara cambiarlo y lo aceptara como es.



"Pedirte que me aceptaras tal cual como soy y claro se pudiera obtener una ayuda, no planea dejar de tomar, ni dejar la marihuana” comentó.