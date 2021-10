Tras videoclip de "Ateo" de C. Tangana y Nathy Peluso, Toledo purificará su catedral

ESPAÑA.- El interior de la Catedral de Toledo sirvió como el escenario perfecto para la colaboración del español C. Tangana y la argentina Nathy Peluso con "Ateo", tema que ocasionó gran polémica entre los católicos de España por el sensual baile que protagonizaron los artistas dentro del templo religioso.

Fue el pasado 7 de octubre que se estrenó oficialmente este tema que dividió todo tipo de opiniones, y es que los intérpretes de música urbana al ritmo de la bachata, lo que para muchos fue algo irrespetuoso y un 'pecado' por profanar la Catedral de Toledo. Es por ello que, una vez que se publicó el clip, la Arquidiócesis de Toledo publicó un comunicado firmado por el arzobispo Monteseñor Francisco Cerro Chaves en el que negó tener conocimiento previo del proyecto musical que se filmó dentro del establecimiento religioso.

Para poder 'reparar los pecados', Chaves anunció el pasado domingo que purificaría el templo, además de contradecir al deán y lamentar 'profundamente' la grabación, además de ofrecerle una disculpa a los fieles por el "uso indebido de un lugar sagrado", luego de que C. Tangana y Nathy Peluso bailaran de manera sensual al interior de la catedral.

Con el fin de expresar su descontento sobre la producción musical de "Ateo", algunos religiosos se reúnieron frente a la catedral durante la noche del domingo, en donde portaron velas y rezaron el rosario como un "acto de reparación", luego de que en la polémica destacara la carta de Ferrer, quien reconoce que el video utiliza un "lenguaje visual provocador", pero no cree que afecte a la fe, sin embargo pidió perdón por haber afectado la sensibilidad de los fieles o producir desagrado con las escenas.

Toledo purificará la Catedral

Por su parte, el arzobispo Monteseñor Francisco Cerro Chaves convocó a la Archidócesis a abrir la fase diocena del XVI sínodo con una invitación para "reparar los pecados", ya que varios religiosos mostraron su descontento y siguen expresando que les pareció un acto profanador de un lugar sagrado. Este acontecimiento tendrá lugar el próximo 17 de octubre.

Si bien, los artistas C. Tangana y Nathy Peluso no se han pronunciado en concreto sobre la polémica que ocasionó "Ateo", pero la discusión parece haber funcionado a la perfección como publicidad para el video oficial de la canción, ya que a cuatro días de su estreno cuenta con 5.4 millones de reproducciones en Youtube.