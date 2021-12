Tras ganar la custodia de sus hijos, Alex Ibarra se niega a hablar mal de su ex

Ciudad de México.- Alejandro Ibarra aseguró que nunca hablará mal de su ex pareja Mar Villa.

Lo anterior, luego de que su padre confirmara que el actor y la madre de sus hijos llegaron a un acuerdo para que ella pueda verlos.

Cabe recordar que Alex Ibarra se quedó con la custodia de los menores tras la separación.

A pesar de que Villa despotricó en su contra durante el proceso legal, Alex aseguró que por su parte nunca se le escuchará decir malas cosas contra ella.

¿Tú crees que te voy a contestar?, además he sido muy respetuoso, he decidido no hablar de nada por lo mismo, porque hay acceso a la información, y no, no me verán nunca diciendo nada de eso, no a ustedes, no al público, sino por mis hijos, eso es lo más importante en mi vida, es intocable, nunca les voy a hacer pasar un momento difícil de ver a su padre ante las cámaras hablando de algo (así)”, explicó el hijo de Julissa en entrevista para el programa Sale el Sol.