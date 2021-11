Alex Ibarra llega a acuerdo con su ex Mar Milla por la custodia de sus hijos

Ciudad de México.- Parece que Alejandro Ibarra arregló por fin los problemas que tenía con su ex pareja Mar Milla.

El actor llegó a un acuerdo con su ex para que ella pueda ver a sus hijos, luego de que lo denunciara por la vía legal porque no dejaba que se acercara a ellos.

“Ya está todo arreglado, el papel ya está firmando”, dijo Benny Ibarra, padre de Alex, durante su encuentro con la prensa en la obra “Tu cabeza en mi hombro”.

Esposa de Alex Ibarra brinda detalles del convenio

Por su parte Lili Blanco, esposa de Benny, brindó algunos detalles de los convenios a los que llegaron Alex y Mar por el bien de los menores.

“Ellos están bien, ya tienen arreglado eso, los niños van a estar bien y contentos que era lo más importante, y ya gracias a Dios ya pudieron llegar a un arreglo con sus acuerdos. De hecho, ella ya puede ir por los niños, y los puede ver y todo”, detalló.

De la misma manera, la pareja confirmó que será Alex quien se quede con la custodia de sus descendientes. “De momento sí, los niños están muy bien, gracias a Dios están muy bien y están muy contentos, son unos niños guapísimos y buenísimos”.

Benny Ibarra defiende a su hijo Alex

Finalmente, Benny destacó que Alex es un hombre tranquilo y no le gustan los líos, por lo que en este momento se encuentra mejor que nunca. “Alejandro está feliz, está tranquilo, manejándolo no tienen tanto problema, Alejandro no es de pleitos tampoco”.

A finales del año pasado, Mar acusó al actor de despojo, violencia de género y no dejarle ver a sus hijos, apoyado por su madre Julissa quien también se vio envuelta en el escándalo al no permitirle la entrada a la casa donde vivían juntos como familia antes de que Milla se fuera de viaje, hecho que desató la batalla legal entre ambos, pero que afortunadamente ya pudieron resolver por el bien de los niños que procrearon juntos.