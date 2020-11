‘Julissa pedía que me hiciera la prueba de SIDA’, asegura ex de Alex Ibarra

Ciudad de México.- Mar Villa, ex pareja de Alex Ibarra, aseguró que su famosa ex suegra Julissa se ha portado muy mal con ella, e incluso pidió que se sometiera a un tipo de exámenes médicos para dejarla ver a sus hijos.

Asegurando que tiene un mes sin ver a los niños debido a que el actor y su madre ya no la dejaron entrar a su casa cuando regresaba de un viaje, Mar dio detalles de los supuestos malos tratos que recibió por parte de Julissa.

“Ella se portó muy grosera conmigo, me hizo muchas groserías. Escuché una grabación que mi mamá tomó cuando ella dejó el teléfono descolgado, que hablaba muy mal de mí, ella pedía que aparte de hacerme la prueba de Covid, que yo me hiciera la prueba de sida”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Finalmente, la ex de Ibarra manifestó que confía en que el tiempo le dé la razón y pueda reencontrase con sus retoños. “Es difícil porque no los puedo ver, pero yo sé que todo va a estar bien. Al final la gente que actúa mal así le va a ir, y yo sé que no he hecho nada malo, entonces esperar a ver qué pasa, pero es difícil”, remató.

Como se recordará, Mar Villa acudió recientemente a la Fiscalía de la Ciudad de México con la finalidad de agilizar el proceso legal que le permita reencontrarse con los menores. Hasta la fecha ni Alex ni Julissa han dado su versión al respecto.