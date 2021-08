Top 10 de las mejores películas de Robert de Niro para celebrar su cumpleaños 78

ESTADOS UNIDOS.- Robert Anthony De Niro, mejor conocido como Robert de Niro, celebra su cumpleaños número 78 el presente martes, y a pesar de sus varios años, el actor estadounidense ha sido y sigue siendo uno de los artistas imprescindibles dentro de la industria del cine.

En su filmografía es fácil identificar los títulos más icónicos de la historia del cine, pues ha protagonizado o participado en las películas más aclamados por la crítica y en producciones que han obtenido más de un solo premio.

Robert de Niro es ganador de dos premios Oscar, el primero en 1974 como Mejor Actor de Reparto en “El Padrino: Parte II”, y el segundo en 1980 como Mejor Actor por “Toro Salvaje”. Además de haber sido nominado a otros cinco.

A su carrera cinematográfica se suman más de 100 películas en las que ha participado o tomado el papel de protagonista, su extensa filmografía inicia en 1960 y sigue vigente en la actualidad, siendo su última aparición en “Armageddon Time”.

Con su éxito como actor, de Niro se ganó el cariño de millones de seguidores en todo el mundo, quienes siempre se fascinan con cualquier participación del famoso dentro del cine. Es por ello que se enlistarán algunas de las mejores películas, según el público, en las que Robert Anthony forma parte del elenco.

Películas destacadas

1.- “Taxi Driver” (Martin Scorsese, 1976)

Un veterano de Vietnam que padece de insomnio entabla una confrontación con un grupo de proxenetas en Nueva York. Considerado como un clásico del siglo pasado.

2.- “Despertares” (Penny Marshall, 1990)

El doctor Malcolm Sayer decide utilizar un nuevo medicamento para tratar a sus pacientes de encefalitis letárgica, la cual llega a presentar mejorías en ciertos pacientes, en especial a Leonard Lowe.

3.- “El Padrino. Parte II” (Francis Ford Coppola, 1974)

La infancia y juventud de Vito Corleone, el patriarca de la familia que mostrará también la historia de cómo la mafia evolucionó confundida con la política y encargada en la figura de su sucesor, Michael Corleone.

4.- “El Irlandés” (Martin Scorsese, 2019)

Frank Sheera, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, fue un estafador y sicario que trabajó con figuras destacadas del siglo XX, el film narrará un misterio sin resolver, la desaparición del legendario sindicalista Jimmy Hoffa.

5.- “Toro Salvaje” (Martin Scorsese, 1980)

Jake LaMotta es un joven boxeador que entrena arduamente con la ayuda de su hermano Joey para convertirse en el número 1 de los pesos medios. El éxito y el triunfo se convierten en sus enemigos y su matrimonio empeora mientras se deja llevar por las salidas nocturnas, además de incluir la presión de la mafia para ganar o perder combates.

6.- “Una Historia del Bronx” (Robert de Niro, 1994)

Situada en Nueva York en los años sesenta, el marginal barrio del Bronx es el hogar de una familia de obreros que se ganan la vida con bandas de delincuentes de distintas razas. En las cuales crecerá Calogero Anello, el pequeño de 9 años que presenciará todo tipo de crímenes.

7.- “El rey de la comedia” (Martin Scorsese, 1982)

Rupert Pupkin es un obsesionado con la fama y en convertirse en el mejor de la comedia, y al conocer a su ídolo, Jerry Langford, hará todo lo posible para que le dé una oportunidad y conseguir su objetivo con tal de obtener sus minutos de fama.

8.- “Los intocables de Eliot Ness” (Brian de Palma, 1987)

Eliot Ness es un honesto policía de Chicago que intenta luchar contra la corrupción y la escalada violencia de la banda de Al Capone.

9.- “Casino” (Martin Scorsese, 1995)

Un profesional de las apuestas es el director de un importante casino que le pertenece a un grupo de mafiosos y su misión será controlar el negocio y garantizar la corriente de dinero. Un ambiente donde incluirán drogas, muertes y suspensos.

10.- “Heat” (Michael Mann, 1995)

Neil McCauley es un delincuente profesional que ha pasado varios años en la cárcel y no tiene intención de volver. Lo bueno de él es que no hay nada que no pueda prescindir y será ayudado por su pandilla para cometer una serie de robos a gran escala en Los Ángeles.



¡Feliz cumpleaños, Robert de Niro!