Robert De Niro afirma que se está quedando sin dinero tras su divorcio con Grace Hightower

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras Robert De Niro, de 77 años de edad, afirma que se está quedando pobre por los gastos excesivos de su exesposa Grace Hightower, la mujer de 66 años asegura que el actor tiene 500 millones de dólares en sus cuentas.

De acuerdo a una publicación que realizó el Daily Mail, Robert De Niro ha dicho que su divorcio con Grace Hightower lo ah dejado “seco” y se está quedando sin efectivo rápidamente.

Tras más de dos años de lucha en la corte por el divorcio, un juez dictaminó que el actor de Hollywood debe de darle un millón de dólares mensuales a su esposa y dividirán las ganancias después de que vendan su casa de 20 millones.

El medio destacó que inicialmente la pareja se había disputado la custodia del hijo de ambos, de 9 años de edad, pero esta vez se trata de dinero, ya que según Caroline Krauss, abogada de De Niro, el gasto promedio mensual de Hightower es de 215 mil dólares en tarjetas de crédito y 160 mil en efectivo.

La abogada alegó que esta situación está dejando al actor sin liquidación, además que la pandemia provocó que los proyectos laborales de la estrella de Hollywood mermaran.

Según informes, meses antes De Niro ganó 5 millones de dólares por la película “The Irishman” y habría recibido “decenas de millones de dólares” de un programa federal de ayuda por el coronavirus.

Y aunque su exesposa afirme que el actor vale 500 millones de dólares, la abogada dice que el estilo de vida extravagante de ella es lo que está empeorando la situación.

Señor: De Niro tiene 77 años, y aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso porque tiene que hacerlo. ¿Cuándo termina eso? ¿Cuándo tiene la oportunidad de quizás no tomar todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana, doce horas al día, simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower por Stella McCartney?”, cuestionó Krauss.