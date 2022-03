Toño Mauri regresa al hospital donde le trasplantaron los pulmones

Ciudad de México.- Toño Mauri regresó al hospital donde fue sometido a un doble trasplante de pulmón.

A un año de haberse sometido a la cirugía y donde permaneció más de 8 meses luchando por su vida, el actor agradeció a Dios y al equipo médico que lo atendió.

Mauri compartió conmovido con sus seguidores de redes sociales un collage de imágenes al lado de los doctores y las enfermeras que lo atendieron durante su estancia en la clínica, pues quiso reencontrarse con las personas que hicieron posible su recuperación.

“¡Qué gran día! Regresar después de un año y tres meses al hospital donde me hicieron mi trasplante y poder saludar a mis doctores y a las enfermeras que me cuidaron. Fue muy emocionante volver a ver el pasillo donde me despidieron. Doy gracias a Dios todos los días por mi donador y su familia y por los doctores que de la mano de Dios son parte del milagro”, escribió Mauri al pie de las imágenes.

Toño Mauri recibe vacuna para trasplantados

Al mismo tiempo de reencontrarse con las personas que le salvaron la vida, Toño aprovechó su visita al hospital, acompañado de su hijo Antonio, para recibir una vacuna que requieren las personas que se han sometido a este tipo de procedimientos médicos.

Por otra parte, Mauri sigue manifestando su deseo de encontrarse con la familia de su donante, por lo que en una reciente entrevista para el programa Ventaneando el actor confesó que sigue haciendo todo lo posible para que esto suceda.

“Le acabo de hacer una carta, porque tiene que pasar un año, y justo hace tres días la mandé, entonces, espero que Dios, si es su voluntad, conocerla y darle las gracias a esa familia por el regalo de vida que me dio. Sé que fue un muchacho de 28 años, muy joven y la familia es de origen hispano, es lo único que sé, es lo único que te pueden decir”, dijo al respecto.