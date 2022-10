“Toda la vida voy a estar enamorada de él” Sandra Montoya habla sobre su pasado con Juan Osorio

Sandra Montoya estuvo como invitada en el programa “El Minuto que Cambió mi Destino” aquí estuvo platicando como después de haber esperado horas a Juan Osorio afuera de su oficina y no recibir respuesta por parte del productor de Televisa, finalmente pudo tener una oportunidad de trabajo.

En su plática comentó que poco a poco la relación con el actor fue evolucionando, aunque por su parte la violinista y actriz hizo saber que en ese entonces Niurka y Juan Osorio ya estaban separados para cuando él le dio trabajo, sin embargo fue muy fácil para ella estar envuelta en este escándalo.

“En la ola en la que me vi envuelta fue muy duro para mí, porque cuando Juan empieza a pretenderme como mujer, yo le decía, ‘Juan es que no quiero, no quiero que nadie sepa por qué todo lo que he venido haciendo estos años y él mismo me lo dijo, me llamó a las 12 y media de la noche y me dijo, ‘no puedo creer todo lo que has hecho’”, comentó.

Confirmó que tuvo una relación con Juan Osorio

La actriz confirmó que mantuvo una relación con Osorio y contó cómo fue su propuesta no solo de novio, sino como le propuso matrimonio.

“Sí, sí fuimos novios, yo, una relación donde tienes intimidad con alguien… se me declaró y lo amo, toda la vida lo voy a amar, fue muy romántica, fue muy lindo porque yo siempre estaba ‘no quiero que se mezcle’ y yo creo que esto le causaba algo de frustración a Juan, empiezo a trabajar con Salvador Mejía y él prepara algo que yo nunca me lo imaginé llegué a aquel lugar y todo estaba lleno de rosas, era algo tan lindo que después me enteré de que lo estaba preparando desde el día antes… más que eso, él me pidió que fuera su esposa, le dije que no era el momento, yo sentí que no era el momento porque teníamos muy poco tiempo de estar juntos, siento que teníamos que conocernos más, yo lo quería de adeveras no para aparentar para que la gente me viera con el productor, a mí me hubiera encantado tener una relación de por vida con él”, se sinceró.

Al haberse negado en casarse con el productor, Juan se cansó y le dijo que sería la última vez que se lo pedía, sin embargo Sandra no aceptó la propuesta de matrimonio. “Pasó esta situación hubo una segunda y una tercera vez hasta que él me dijo que ya era la última vez que me lo proponía”.

Una ruptura complicada

Sandra aseguró que su ruptura con Juan fue complicado para ella en la cuestión laboral, pero también aseguró que toda la vida estará enamorada de él, "Todo esto ya hizo más complicado mi camino (artístico) yo creo que toda la vida voy a estar enamorada de él, tal vez en un año o dos voy a decir que no, pero siempre hay un cariño muy especial”.

Al haber terminado con Juan Osorio, por su parte Sandra Montoya estuvo teniendo tiempo después una relación con el futbolista Cuauhtémoc Blanco, pero ahora la también violinista se encuentra casada con un músico con quien ya tiene un año.

Te puede interesar: Juan Osorio se pronuncia ante veredicto de Pablo Lyle: "Conociéndolo, debe estar deshecho"