Sandra Montoya, arrepentida de decirle que no a Juan Osorio

CIUDAD DE MÉXICO.- Sandra Montoya un viejo amor del productor Juan Osorio, reapareció para dar la noticia que llegará de nuevo al altar.

Al dar detalles de su nuevo compromiso con un maestro de música no pudo evitar hablar de su anterior relación con Osorio, quien ha dado mucho de qué hablar tras superar el covid.

La actriz afirmó que en su vida rechazó varias propuestas de matrimonio, sin embargo hubo una en particular de la cual se arrepiente.

"Tengo que reconocer que sí me dolió mucho haberle dicho que no; no era un no de 'para siempre', sino de 'todavía no es el momento'. Juan es una persona que quise mucho, que voy a querer toda mi vida, pero en ese momento, cuando él me lo propuso, no era el momento, no era la circunstancia, no teníamos las bases suficientes para decir: 'Ya vamos a casarnos'", recordó la actriz y cantante durante una entrevista en el programa De primera mano.

Montoya habló de esto debido a que volverá a a casarse con su actual pareja, un músico de nombre Teo: "Nos conocemos hace 2 años, pero empezamos a frecuentarnos hace 4 o 5 meses y fue cuando iniciamos la relación".

"Ahorita que vino para fin de año me dio la sorpresa (la propuesta de matrimonio). Teo es maestro de música, licenciado en música. Perteneció en Estados Unidos a diferentes grupos importantes, famosos. Me encanta, lo admiro mucho por el talento que tiene, es un hombre divertido, muy honesto", agregó.

La artista señaló que en muchas ocasiones le dio la vuelta a "la situación de volverme a casar. Yo me divorcié luego de que nacieron mis hijas. La verdad sí le he dado la vuelta muchísimo a casarme".