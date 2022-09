Juan Osorio compara a su novia con Belinda "No le tengo que regalar un coche para que me quiera"

El productor de televisión Juan Osorio se vio envuelto en tremenda polémica, esto después de haber hecho comentarios machistas hacia Belinda, de los cuales la cantante ha sido víctima en múltiples ocasiones.

Fue en una entrevista con varios medios de comunicación donde se le había cuestionado sobre su nuevo tatuaje que se había hecho en honor a su pareja, Eva Daniela, fue en ese momento cuando el productor la comparo con Belinda.

Al inicio de la entrevista, Osorio explico que nunca se había tatuado nada, pero que se dio la oportunidad de hacerlo y lo hizo poniendo la inicial del nombre de su novia, quien es casi 40 años más joven que él.

“Es la D de Daniela. Nunca en la vida me había tatuado nada, ni me voy a volver a tatuar nada. Me tatué porque estaba en una comida, y de repente se acercó un tatuador a saludarnos, y era la persona que le hizo los tatuajes a Piqué y entonces de repente, me dice '¿tú no tienes tatuajes?', y le digo ‘no’, entonces me dijo ‘te regalo uno’. Le digo ‘no es duele mucho’, me dice ‘si te duele el primer piquete ahí lo dejamos’” platico el productor.