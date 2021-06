Tobey Maguire regresa a la actuación con “Babylon” después de siete años de ausencia

ESTADOS UNIDOS.- El actor Tobey Maguire, recordado por interpretar al Hombre Araña, regresa al cine después de 7 largos años de ausencia con su última aparición en 2015 con “La Jugada Maestra”. Y a pesar de su colaboración en “Jefe en Pañales” como la voz narrativa del film, los fans anhelaban ver al actor de regreso a la pantalla grande.

Varios rumores surgieron entre fanáticos del Universo Marvel y comenzaron a especular que Tobey Maguire estaría de regreso con Spider-Man: No Way Home, donde creen que habrá un cameo especial entre todos los Hombre Araña de la historia como Andrew Garfiel y Tom Holland. Los rumores no se han confirmado, pero tampoco se descartó esta información, por lo que los seguidores esperan inquietantes por el estreno de la película para calmar sus dudas.

Por otro lado, Maguire confirmó su presencia en el próximo film de Damien Chazelle, director de películas exitosas como “Whiplash” (2014) y “La La Land” (2016), su próxima entrega se trata de “Babylon” un filme de época que estará ambientada en la década de los 20 y presuntamente se estrenará el próximo año.

Los detalles de “Babylon” hasta ahora confirman que hablará sobre la industria de Hollywood y su transición del cine mudo al sonoro, además de contar con la participación de Brad Pitt, Margot Robbie, Phoebe Tonkin, Olivia Wilde, entre otros.