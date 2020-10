Confirman a Tobey Maguire y Andrew Garfield en “Spider-Man 3”

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Se viene el Spider-verse! Por primera vez, los tres actores que han encarnado a “Spider-Man”, se reunirán para una nueva aventura del superhéroe arácnido.

El sitio web Fandomwire acaba de confirmar que Tobey Maguire y Andrew Garfield acaban de firmar con Marvel Studios y Sony para aparecer en la tercera cinta de “Spider-Man” de Tom Holland.

Lo anterior se sumaría a las declaraciones de Mikey Sutton, quien suele filtrar información importante sobre las cintas de Marvel, quien aseguró que Tobey estaría en conversaciones para repetir su papel como “Peter Parker”.

Esto confirmaría las teorías de los fans que ha persistido desde hace años, donde aseguran que, aunque han existido tres sagas diferentes de “Spider-Man” en el cine, todas estarían conectadas de alguna manera.

La franquicia protagonizada Holland es la que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel, pero con la llegada de Maguire y Garfield se confirmaría el “Spider-verse”, es decir, que las tres dimensionaes paralelas de “Spider-Man” se encontrarán de alguna manera.

Esto sucedería gracias a “Dr. Strange”, pues hace poco se confirmó que Benedict Cumberbatch formaría parte del elenco de “Spider-Man 3”.

Además también acaba de confirmarse a Jamie Foxx, retomando su papel como el villano “Electro” que apareció en “The Amazing Spider-Man 2”, de Tom Holland.

Según Daniel Ritchman, otra fuente confiable en cuando a información de las cintas de Marvel, Kristen Dunst repetiría su papel como “Mary Jane Watson” luego de encarnarla en la trilogía dirigida por Sam Raimi.

Hasta el momento, no se ha lanzado una confirmación oficial por parte de Sony o Marvel Studios.

Tobey Maguire interpretó a Spider-Man en la trilogía de Sam Raimi de 2002 a 2007. Andrew Garfiel le dio vida a "Peter Parker" en "The Amazin Spider-Man" (2012) y "The Amazing Spider-Man 2" (2014). Tom Holland es el actual intérprete del héroe arácnido en el Universo Cinematográfico de Marvel en "Captain America: Civil War" (2016), "Spider-Man: Homecomming" (2017) y "Spider-Man: Far from home" (2019).