Spider Man: No Way Home: Kirsten Dunst podría volver a interpretar a Mary Jane

LOS ÁNGELES, California. – Una nueva filtración ha causado revuelo en redes sociales, pues ésta confirmaría que la actriz Kirsten Dunst participará en la nueva película “Spider-Man: No Way Home”, dando paso al multiverso en el filme.



Kirsten Dunst se encargó de interpretar a Mary Jane Watson, primer amor de Peter Parker, en la trilogía original dirigida por Sam Raimi.

Los rumores comenzaron con una imagen compartida por la cuenta de Twitter Tobey Maguire & Kirsten Dunst News, la cual es una captura de pantalla en la que aparece Askia Won-Ling como asistenta de vestuario de Dunst.



Esta información fue tomada por los fanáticos como la pista definitiva de que la actriz estadounidense participaría en la próxima película, pero nada ha sido confirmado.



Lo cierto es que Won-Ling ha trabajado desde hace una década como asistente de vestuario de Samuel L. Jackson, por lo que esto podría significar que Nick Fury va a tener una a aparición especial en el filme de Spider-Man.

¿Habrá un miltiverso en Spider-Man: No way Home?



Junto a los rumores que señalan que Dunst podría volver para la cinta, también se ha especulado que Andrew Garfield y Tobey Maguire, encargados de interpretar a Spider Man en películas anteriores, aparezcan en la nueva película.



Sin embargo, ambos han desmentido estas especulaciones, pero algunos fans están esperando que esto sea para no spoilear y crear una mayor sorpresa entre los seguidores del superhéroe.



Spider-Man: No Way Home contará con la participación de Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Need, Tony Revolori como Flash Thompson y Marisa Tomei como Tía May. Además, será estrenada en cines el próximo 17 de diciembre, siendo la tercera entrega de la trilogía sobre el Hombre Araña de Marvel.