Tigres del Norte quieren ayudar a los niños inmigrantes de EU

HERMOSILLO.- Los Tigres del Norte nunca han dudado en alzar la voz por la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos, y en plena administración del presidente Joe Biden, ponen su “granito de arena” para ayudar a este sector del país norteamericana.

Jorge Hernández, líder de "Los Jefes de Jefes”, se refirió en exclusiva para EL IMPARCIAL a los niños inmigrantes que continúan separados de sus padres, luego de que el gobierno de Donald Trump los encerrara en centros de detención en la frontera.

No lo puedo imaginar. El pensarlo duele y vivirlo, debe doler mucho más. Es algo muy fuerte, dolería estar ausente, no poder hacer algo por él/ella, tú en un país y tu hijo en otro. Todo lo que veo, leo y las filmaciones que hacen del tema, me conmueven muchísimo, me parte el corazón”, dijo Jorge Hernández.