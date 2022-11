Tienden en redes sociales a Kimberly Loaiza de "sumisa"

ESTADOS UNIDOS.- Kimberly Loaiza es una de las ‘influencers’ más populares de Internet, pero también de las más polémicas en más de una ocasión el matrimonio que mantiene con Juan de Dios Pantoja, quien supuestamente ha sido “infiel” pero ambos lo han desmentido.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Kimberly compartió un video con un joven, ambos bailando, pero minutos después en Twitter dejó en claro que lo había hecho así porque su ‘colega’ es gay.



La YouTuber reveló que si había grabado ese tipo de video fue porque precisamente al joven no le gustaban las mujeres y ella se sintió cómoda con eos pero recibió fuertes críticas por parte de los usuarios.



Inmediatamente algunas personas empezaron a opinar que era Juan de Dios Pantoja quien no la dejaba bailar o realizar colaboraciones con hombres heterosexuales, dando a entender que al final hacía “lo que él decía”.

Linduras al muchacho con el que grabé hoy el tiktok bailando y me tomé esa foto, no le gustan las mujeres, por eso lo hice, ustedes me conocen y saben que no haría algo así con un heterosexual” escribió en uno de sus tuits.