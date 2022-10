Kimberly Loaiza aparece en pantallas de Time Square por segunda vez

ESTADOS UNIDOS.- Kimberly Loaiza con tan sólo cinco años de trayectoria en Internet se ha posicionado como una de las ‘influencers’ más populares y polémicas del medio del espectáculo.

Hace unos días que Kim dio a conocer su más reciente sencillo musical “Devoto” el cual a tan sólo unas horas de su lanzamiento obtuvo millones de vistas, el tema es una combinación entre mariachi y música urbana.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Loaiza compartió una imagen en la que su más reciente éxito musical apareció en las pantallas de Time Square de Nueva York, esta sería su segunda vez.

Loaiza aprovechó para manifestar su emoción a sus seguidores, ya que gracias al apoyo que ha recibido por parte de ellos, de nueva cuenta tuvo la oportunidad de posar frente a las pantallas de la reconocida Gran Manzana.

Segunda vez en Time Square y yo siento la misma emoción, DEVOTO en New York gracias por todo linduras, sin ustedes no fuera posible, los amoooooooooo sigan escuchando esta canción que tanto me encanta” se puede leer en la publicación.