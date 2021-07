¡Tiembla “Ventaneando”! “De Primera Mano” lo empata en nivel de audiencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tv Azteca estaría empezando a preocuparse, ya que el programa “De Primera Mano” de Imagen Televisión está empatado en audiencia con “Ventaneando”.

Ambos programas de espectáculos comparten la misma barra de horario y compiten directamente por el rating todas las tardes. Sin embargo, ahora la producción liderada por Gustavo Adolfo Infante está alcanzando a la emisión de Pati Chapoy, por lo que podría superarla en cualquier momento.

De acuerdo a las audiencias analizadas por Fórmula Espectacular, este martes 6 de julio, “Ventaneando” promedió 624 mil espectadores, mientras que “De Primera Mano” alcanzó 511 mil televidentes.

La televisión se mide por números y ‘Ventaneando’ tiene que hacer algo urgente si quieren recuperar el trono por el empate entre ellos y ‘De Primera Mano’”, comentó el periodista Alejandro Zúñiga.

“Tengo en mi poder las audiencias de ayer, 28 de junio. ‘DPM’ registró un cierre de 397 mil espectadores, mientras que 'Ventaneando', empieza alto, y va a la baja, empieza con 518 mil y se baja hasta 412 mil al cierre; prácticamente un empate, pues son 15 mil personas de diferencia”, informó.

AURORA VALLE PODRÍA VOLVER A “VENTANEANDO”

Por otro lado, Aurora Valle acaba de abrir la puerta para regresar a “Ventaneando”, siempre y cuando la producción de Tv Azteca le haga una buena oferta.

"¿De cuántos números es el cheque? Me acordé, hay una tenista, Steffi Graf, en un torneo le gritó alguien del público: ‘Steff cásate conmigo’. Ella a punto de sacar, en un partido importantísimo, ella contestó: ‘¿cuánto dinero tienes?’ y rompió el hielo”, dijo a Alejandro Zúñiga en YouTube.

Aurora también aseguró que dejó atrás cualquier rencor, por lo que todo estaría en armonía con Pati Chapoy, pese a los problemas del pasado.

“Es así un poco. Yo salí bien de ‘Ventaneando’, soy una persona que no suelo estar cargando el pasado. Yo tengo muchos defectos en la vida pero una de mis grandes virtudes es saber dejar el pasado en el pasado. Allá se quedó y no puedo andar con resentimientos, ya vemos que no son nada buenos, ¿verdad?”.