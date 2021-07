"The X Factor: Reino Unido", reality show creador por Simon Cowell, es cancelado luego de 17 años

REINO UNIDO. – Todo parece indicar que el exitoso reality show “The X Factor UK”, creado por el directivo británico Simon Cowell, será cancelada luego de 17 años al aire.



De acuerdo con The Hollywood Reporter, la emisora británica ITV ha confirmado que “no hay planes actuales” para otra temporada del programa musical, revelaron.

Según los medios, la competencia de canto debía regresar para la temporada 16 bajo un acuerdo que Cowell firmó con ITV en 2019, pero los planes cambiaron ya que ambos lados centraron su atención en otros proyectos.



La cadena británica dio a conocer en junio que Simon juzgará el nuevo programa de juegos musicales “Walk The Line”.



Un exitoso show



“The X Factor UK” fue considerado, en sus tiempos se apogeo, como uno de los mejores programas en el Reino Unido; Sin embargo, las calificaciones fueron cayendo con los años.



Producido por Syco Entertainment y Fremantle, la serie se lanzó por primera vez en ITV en 2004 y contaba con talentosos jueces en el podio como Sharon Osbourne, Louis Walsh, Cheryl y Nicole Scherzinger.



De acuerdo con la BBC, la competencia de canto atrajo, regularmente, a una audiencia de más de diez millones hace una década, con más de 17 millones de espectadores sintonizando el famoso show en 2010 para ver a Matt Cardle siendo coronado como el ganador de esa temporada.



“The X Factor” fue el encargado de descubrir estrellas globales como Rebecca Ferguson, Leona Lewis, Olly Murs, Ryla Clark-Neal y crear grupos como One Direction y Little Mix.