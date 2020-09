Simon Cowell es despedido de su propia disquera

ESTADOS UNIDOS.- La tarde de este jueves ha trascendido la noticia de que Simon Cowell ha sido despedido de su propia disquera, Syco Music, al menos así lo señalan ciertos documentos que se han filtrado.

Cabe recordar que el famoso es conocido por representar a grandes e importantes personalidades dentro de mundo musical, además de algunas agrupaciones que salieron de “The X Factor”, tales como One Direction, Fifth Harmony y Little Mix.

de las bandas mencionadas, Little Mix es la única que sigue vigente hasta la actualidad, esto a pesar de las exigencias que se les ha pedido por parte de la disquera desde 2011 cuando ganaron la versión británica del programa ya mencionado.

Según la información obtenida de distintos medios, Cowell ya no recibirá ningún tipo de ingreso de sus antiguos clientes, como es el caso de One Direction, cuyas ganancias pasarán a la disquera de Louis Tomlinson, ex integrante de la banda.

Fanáticos de estas agrupaciones han celebrado la noticia, pues es bien sabido, desde hace algunos años, que el famoso explotaba a sus artistas favoritos, misma que han admitido abiertamente en distintas entrevistas, agregando la poca libertad creativa y de sí mismos que les brindaban, indicando que es uno de los motivos de sus separaciones.

Hasta el momento ni la disquera ni Cowell han comentado algo al respecto.